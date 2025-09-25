Ç³¤¨³Ì¡¢ºÇ¿·¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¡¡Âç¶¶ÍµÇ·¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÆÃÅµ¤Ë
燃え殻『これはいつかのあなたとわたし』(新潮社)が9月25日に発売された。
【写真】購入特典は大井裕紀による限定ステッカー
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¾®Àâ¤ä¸¶ºî¤Î±Ç²è²½¡¢Ï¢¥É¥é¡¢ÉñÂæ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤¬Áê¼¡¤®¡¢J-WAVE¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤â¤Ä¤È¤á¤ëÇ³¤¨³Ì¤Î²áµî¤È¸½ºß¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿ºÇ¿·¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£
¡¡¡Ö¸¶¹Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÇÒ¤ó¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤éÉ¬¤ºÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤ëÊÔ½¸¼Ô¡£BE:FIRST¤ÎLEO¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿·è°Õ¡¢½é¥é¥Ö¥Û¤Ç¤Î½¹ÂÖ¡¢Êì¤Î¸ýÊÊ¡¢J-WAVE¤ËÆÏ¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡£Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¿Ëº¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤ê¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤È°¥½¥¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿¿ïÁÛーー¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¤Ì¤«´î¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÄìÊÕ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø½»¤ó¤Ç¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°¥¤·¤¤¸½¼Â¡×¡Ö¡ØLIFEºÆ¸½¥é¥¤¥Ö¡Ù¡×¡ÖBE:FIRST¤ÎLEO¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»¨»ïÏ¢ºÜ¤ÏÃæÆÇ¼Ô·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢5Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ã±¹ÔËÜ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÆü¡¹¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤«¤é¡Ù¤Ï¡ÖÂè56²óÂ¤ËÜÁõÖì¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ÇÆüËÜ°õºþ»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø°¦¤ÈËºµÑ¤ÎÆü¡¹¡Ù½ê¼ý¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Â¤ê¤Æ¤ë¡©¡×¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¨¥Ã¥»¥¤20024¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý²È¶¨²ñÊÔ»¼¡Ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢Ç³¤¨³Ì¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡£ËÜ½ñ¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¥·¥êー¥ºÂè4ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡¡¡¡ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÂç¶¶ÍµÇ·¤ÎÏ¢ºÜ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー3¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«£±Ëç¤ò¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¿ÊÄè¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¡Ë¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ðÇ³¤¨³Ì¡Ê¤â¤¨¤¬¤é¡Ë1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¸¤ì¡£2017¡ÊÊ¿À®29¡ËÇ¯¡¢¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±ºî¤ÏNetflix¤Ç±Ç²è²½¡¢¤Þ¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ù¤ÏDisney+¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢¤Û¤«¤Ë¤â±ÇÁü²½¡¢ÉñÂæ²½¤¬Áê¼¡¤°¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¾®Àâ¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î²Æ¡Ù¡ØÅòÉÛ±¡´ñ¹Ô¡Ù¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÆü¡¹¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤«¤é¡Ù¡Ø¥Ö¥ëー ¥Ï¥ï¥¤¡Ù¡Ø°¦¤ÈËºµÑ¤ÎÆü¡¹¡Ù¡ØÌ´¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·ー¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ù¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë