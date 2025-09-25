秋篠宮さまと長男・悠仁さまが親子おふたりで大阪・関西万博を視察されました。

きのうから大阪・関西万博を視察されている悠仁さまと、きょう午後から合流された父・秋篠宮さまは、親子おふたりでさまざまなパビリオンに足を運ばれました。

おふたりでまず訪問されたのは「オランダ館」。水を使って新たな再生エネルギーを作る技術などについて説明を受けられました。おふたりはそれぞれ手に持ったライトを壁にタッチさせ、展示が明るく灯される仕掛けを楽しまれました。

このほか、複数の国や地域が共同で出展するパビリオン「コモンズ−D」の中にあるブータンのブースを訪問。ブータンは2019年、当時中学1年生だった悠仁さまが両親と訪問された思い出の場所です。ブースでは、ブータンの観光名所「タクツァン僧院」の模型などを鑑賞されました。

悠仁さまは説明役の職員に対し、英語で「大変楽しい思い出がございます」とブータンに感謝の意を述べ、「とても懐かしい」と6年前の訪問を振り返られたということです。

おふたりは夕方に帰京される予定です。