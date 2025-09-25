アイドルグループ「Negicco」のKaedeさんが、グループ公式サイトや自身のSNSを通じて、第二子の出産を公表しました。



【写真を見る】【 Negicco 】Kaedeさん 第二子出産を発表「あなたもわたしもよくがんばりました」「ようこそ我が家へ」フォロワーから祝意集まる





Kaedeさんは、新生児の第二子を抱いて微笑んでいる写真を自身のインスタグラムに投稿して「あなたもわたしもよくがんばりました」「ようこそ我が家へ」と、自分と子どもを双方讃える言葉を綴り、新生児をこの世界に歓迎しています。







また公式サイトでは「先日、無事に第二子を出産しましたのでご報告いたします。」と感謝とともに報告。「切迫早産で早い時期から入院していましたが、産婦人科の皆様に支えていただき、家族にもたくさん助けてもらって」「いつ産まれてきても大丈夫な時期までお腹の中にいてもらうことができました」と、医療従事者や家族の助けにも感謝を綴っています。









Kaedeさんは「ものすごいパワーで外の世界に飛び出してきた子でしたが、家では心配になるくらいほとんどの時間眠っています」と第二子の様子を明かし「まだ小さい兄もさらに小さな妹の世話をしたがり、頼もしくて成長を感じています」と、きょうだいが並ぶ写真をインスタグラムに投稿しています。









フォロワーからは「子ネギちゃん この世界へようこそ！」「お兄ちゃん頼もしい」「3人揃うのを楽しみにお待ちしております」「お身体を休めて育休を楽しんで」など、ねぎらいと祝意の声が沢山集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】