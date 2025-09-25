通貨オプション ボラティリティー ドル円短期ボラ落ち着いた動き
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.92 6.25 5.22 6.07
1MO 8.25 6.30 6.39 6.26
3MO 9.09 6.79 7.35 7.26
6MO 9.11 6.82 7.81 7.45
9MO 9.19 6.93 8.14 7.70
1YR 9.24 7.03 8.39 7.86
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.70 7.33 6.53
1MO 7.05 7.59 6.55
3MO 8.35 8.42 7.13
6MO 8.73 8.72 7.30
9MO 9.06 9.03 7.47
1YR 9.30 9.24 7.60
東京時間16:12現在 参考値
ドル円1週間物は7%割れと落ち着いた推移。先週の日米金融政策会合などをこなし、やや材料不足感。
