Prime Videoは、11月24日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行なわれる、那須川天心と井上拓真によるWBC世界バンタム級王座決定戦を「Prime Video Boxing 14」として独占ライブ配信する。配信は17時開始予定で、プライム会員は追加料金不要で視聴できる。

WBC世界バンタム級1位の那須川と、元WBA同級王者で現WBC2位の井上による1戦。Prime Videoでは、那須川の試合を2023年4月のプロデビュー戦からすべてライブ配信。井上の試合も2023年4月の戴冠試合、防衛戦など計5試合を生配信してきた。

那須川はキックボクシングで42戦全勝(28KO)の戦績を残し、'23年4月にプロボクサーとしてデビュー。初陣で日本上位ランカーに勝つと2戦目ではメキシコ王者に圧勝。3戦目には世界14位を3回終了TKOで下し、次戦では上位ランカーを圧倒して3回TKO勝ち。5戦目でWBOアジアパシフィック王座を獲得すると今年2月、前WBO王者のジェーソン・モロニーを10回判定で破り、6月にはビクトル・サンティリャンに勝利し、7勝目を挙げている。

対する井上は、井上尚弥の弟で、すでに兄弟世界王者という偉業を達成済み。'18年12月にWBC暫定世界バンタム級王座、'23年4月にWBA同級王座を獲得し、2度の防衛を果たしたあと堤聖也に惜敗して王座を失ったため、今回が1年1カ月ぶりの再起戦となる。

なお、Prime Video Boxing 14では、OPBF東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士、WBOアジアパシフィックバンタム級王者の坪井智也、各団体の世界ランキングに名を連ねる増田陸ら日本人選手の出場も予定されている。

あわせて、プライム・ビデオ ジャパンのコンテンツ事業本部本部長・石橋陽輔氏、帝拳ジム・浜田剛史代表のコメントも発表されている。

プライム・ビデオ ジャパン コンテンツ事業本部本部長 石橋陽輔

この度、『Prime Video Boxing 14』でPrime Videoがボクシングデビュー戦から追ってきた那須川天心選手の世界挑戦をライブ配信させていただくことになりました。

この試合を迎えることは非常に感慨深く、そして天心選手がこれまで見せてくれた成長に驚くばかりです。一方、井上拓真選手も過去『Prime Video Boxing』で数多くの激闘を繰り広げ、ボクシングの魅力を多くの人に伝えてきた名チャンピオンです。

この2人の激突はどんな試合になるのか、どんな結末を迎えるのか、今から気になって仕方ありません。

この他にも注目のカードを皆様にお伝えできるように調整を進めています。ぜひ『Prime Video Boxing 14』ご期待いただければと思います。

帝拳ジム 浜田剛史代表

『Prime Video Boxing 14』でいよいよ那須川天心がWBCのチャンピオンベルトに挑みます。『Prime Video Boxing』で過去7戦を応援いただいた皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。

ただ、簡単にベルトを獲れる相手ではありません。井上拓真も復帰戦としてこの王座決定戦にかける意気込みはすごいものがあると思います。いずれにしてもトップレベルの戦いとなること間違いなしです。

ぜひ『Prime Video Boxing14』でボクシングの魅力を存分に体感してください。