メインシナリオ･･･レンジからの上放れを試す、149.00付近が最初の関門。147円台中心に終値ベースで146-148円台のレンジ相場が継続している。前日は実体の長い陽線が立ち、今日はレンジからの上放れを試しそうだ。節目の149.00が最初の関門。149円台に乗せると、3日の高値149.14やボリンジャーバンド(θ＝21）の+3σがある149.48付近が意識される。同水準を上抜くと、節目の150円を試そう。150円台の乗せとなれば、8月1日の高値150.92や3月3日の高値151.30が視野に入る。



サブシナリオ･･･下落となれば、200日線がある148.51付近が支持になる。同線を下抜くと、節目の148.00を目指そう。147円台に沈むと、前日の安値147.52や節目の147.00を試すとみる。



