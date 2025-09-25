木村文乃、わが子の近影チラリ「おててがかわいい」「だんだん大きくなってますね」 彩り豊かな食卓ショットに反響
俳優の木村文乃（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。「先日のごはん」と食卓ショットを披露し、第1子との食事風景を公開した。
【写真】わが子の近影チラリ…木村文乃が披露した食卓ショット
木村のインスタでは「今日のごはんでした」と手作りご飯を紹介する投稿が定番で、彩り豊かな料理写真は度々話題に。出産後は「チビうさごはん」として、わが子のための食事も披露している。
この日は「焼きナス、トマト、錦糸卵 残り物の青菜のおひたし」を盛り付けた「冷やし中華風素麺」を披露。「季節の変わり目の気圧にやられ 食欲がなく作る気力もあまりなく 焼きナス素麺なら食べられるかも…とナスをグリルに放りこんで焼けるのを待っていたら欲が湧き あれも欲しいなこれもあったらいいなって こうなりました」と紹介し、写真には、待ちきれず料理に手を伸ばす子どもの様子も映り込んでいる。
続けて、「チビうさごはん」も披露。「塩昆布入りひきわり納豆ごはん」「鶏の塩焼き」「青菜のおひたし」「トマトと海苔のごま和え」「お魚と野菜のスープ」と献立を紹介し、「（うさぎの絵文字）つぶ納豆派なの忘れてて ひきわりはべーってされました」と子育てに奮闘する“母の顔”ものぞかせた。
この投稿には「おててがかわいい」「おててがだんだん大きくなってますね」「とんでもなく美味しそうです」「今度真似して作ってみます！」などのコメントが寄せられている。
木村は、2023年3月に一般男性との結婚を発表。同年7月に第1子出産を報告した。
