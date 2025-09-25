NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』公式Instagramが、正名僕蔵の誕生日祝いショットを公開した。

参考：『べらぼう』岡山天音の恋川春町は最高だった 令和のSNS文化を思わせる“正しさ”の暴走

投稿された写真には、松葉屋半左衛門役・正名僕蔵の8月11日の誕生日を、吉原チームの面々がケーキと一緒にお祝いする様子が捉えられている。

蔦重（横浜流星）が日本橋に店を構えてからは、吉原のキャストは登場する機会が減っていたが、第36書回では朋誠堂喜三二（尾美としのり）の“引退”の打ち上げを皆で行う様子が描かれていた。

写真には、松葉屋半左衛門役の正名を中心に、りつ役の安達祐実、丁子屋長十郎役の島英臣、次郎兵衛役の中村蒼、とく役の丸山礼、いね役の水野美紀、ちよ（松の井）役の久保田紗友、駿河屋市右衛門役の高橋克実、ふじ役の飯島直子、扇屋宇右衛門役の山路和弘、大文字屋市兵衛役の伊藤淳史、そして蔦重役の横浜流星が一堂に会している。

また集合ショットのほか、松葉屋（水野美紀×正名僕蔵）＆駿河屋（飯島直子×高橋克実）夫妻の写真も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）