当時付き合っていた彼氏がケンカの末に向けてきたのはフォーク。
別れ話は警察沙汰へ…!?
前田 シェリー かりんこさんが当時付き合っていた彼氏は、夜の電話の約束を断っただけで浮気を疑うという少々面倒な人だったそう。衝撃の事件が起きたその日も些細なことで言い合いになってしまい、激怒した彼氏はかりんこさんを突き飛ばしてケガを負わせた上、握りしめたフォークをかりんこさんの顔に向けて…。
※この作品には暴力的な描写や乱暴なセリフが多数出てきますが、作者の意図を尊重してそのまま掲載いたします。また流血を伴う痛々しい描写がありますので、苦手な方やフラッシュバックの恐れがある方は閲覧にご注意ください。
※本記事は前田シェリーかりんこ著の書籍『メンヘラ製造機だった私が鼻にフォークを刺された話』から一部抜粋・編集しました。
著＝前田シェリーかりんこ／『メンヘラ製造機だった私が鼻にフォークを刺された話』