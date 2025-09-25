ＦＬネットの２５年８月期業績は計画下振れで着地 ＦＬネットの２５年８月期業績は計画下振れで着地

フューチャーリンクネットワーク<9241.T>がこの日の取引終了後、集計中の２５年８月期連結業績について、売上高が１７億１９００万円から１５億５５００万円（前の期比２．６％増）へ、営業損益が３５００万円の黒字から１３００万円の赤字（前の期３８００万円の赤字）へ、最終利益が７７００万円から３７００万円（前の期２００万円）へ下振れて着地したようだと発表した。



地域情報プラットフォーム「まいぷれ」を通じて地域の中小事業者・店舗に向けた経営支援サービスを提供する地域情報流通事業で、上位顧客にフォーカスした運用代行プランである「まるまるおまかせプラン」の販売数の伸びが想定よりも鈍化したことが要因。また、公共ソリューション事業で新規受託計画が未達となったことなどが影響した。



出所：MINKABU PRESS