10月から始まるドラマ『終幕のロンド』（フジテレビ系）で、主演を務める俳優・草磲剛。9月23日に公開された近影に、心配の声が集まっている。

《公園でのシーンを撮影中 座長 #草磲剛 さんがポーズを決めてくれました！ いつも現場の士気を高めてくれる座長の姿を 第1話からぜひ見逃さずにチェックしてください》

Xのドラマ公式アカウントは、公園で草磲が腰に手を当ててポーズを決めるオフショットを公開。紺色のポロシャツと細身のパンツに身を包み、少しふざけたような表情に、ファンから喜びの声があがった。だが一方で、「また痩せた？」という指摘も寄せられている。

《つよぽん 体型全然変わんないって言うか痩せたんじゃないかと思っちゃう》

《座長さん､お忙し過ぎて､痩せられたかな!?》

《つよぽん、また痩せた？ 撮影で大変だったのかしら。 体に気をつけてくださいね。》

最近は気温も和らいできたが、ドラマの撮影は夏から始まっている。25日には、女優・中村ゆりとの2ショットが掲載されたが、ここでは日傘に首タオルをかけ、熱中症対策に余念のない様子だった。猛暑のなかの撮影が、体に負担をかけた部分はあっただろう。

「最近の草磲さんは、俳優活動も好調です。『終幕のロンド』は、2023年1月放送の『罠の戦争』以来、2年半ぶりの連ドラ主演となります。さらに、11月から上演予定の舞台『シッダールタ』でも主演を務めることが発表されています。

ドラマと舞台どちらも主演という忙しさに加え、稲垣吾郎さん、香取慎吾さんと行う『新しい地図』のファンミーティングが、8月まで定期的におこなわれていました。

もともと痩せ型ではありましたが、こうしたハードスケジュールも、ファンの人たちが心配する一因かもしれませんね」（芸能記者）

暑さも一段落してきたが、体調には気をつけてほしい。