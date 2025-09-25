吉高由里子、エクステ付けた新鮮ショット “ノリノリ”で公開「かわいすぎる」「元気でおちゃめさん」
俳優の吉高由里子（37）が25日、自身のXを更新。“テンション高め”のエクステを付けたショットを披露した。
【写真】「かわいすぎる」“ノリノリ”でエクステ姿を披露した吉高由里子
吉高は「先日の（カメラの絵文字）」と、1枚の写真をアップ。「エクステンションつけたらテンション yeah」とテンション高めに笑顔でカメラへ向けてポーズを決める吉高の姿が写し出されている。
「切ったら長いのいいなって 長いと短いのがいいなって」「暗いと明るくしたいなって 明るいとめんどうになって」「そんなこと考えながら 美容院に向かってます」とつづった。
この投稿にファンからは「かわいすぎるだろー」「お写真が可愛すぎ」「いつも元気でおちゃめさん」「美容院向かってるってことはまたここからバージョンアップするのかしら!?」「どんな髪型にしてもらうのか楽しみ」「美容院後の写真待ってます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かわいすぎる」“ノリノリ”でエクステ姿を披露した吉高由里子
吉高は「先日の（カメラの絵文字）」と、1枚の写真をアップ。「エクステンションつけたらテンション yeah」とテンション高めに笑顔でカメラへ向けてポーズを決める吉高の姿が写し出されている。
「切ったら長いのいいなって 長いと短いのがいいなって」「暗いと明るくしたいなって 明るいとめんどうになって」「そんなこと考えながら 美容院に向かってます」とつづった。
この投稿にファンからは「かわいすぎるだろー」「お写真が可愛すぎ」「いつも元気でおちゃめさん」「美容院向かってるってことはまたここからバージョンアップするのかしら!?」「どんな髪型にしてもらうのか楽しみ」「美容院後の写真待ってます」など、さまざまな反響が寄せられている。