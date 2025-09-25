

日経平均株価

始値 45600.07

高値 45824.69

安値 45503.31

大引け 45754.93(前日比 +124.62 、 +0.27％ )



売買高 19億2928万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆7636億円 (東証プライム概算)



■本日のポイント



１．日経平均は3日続伸、連日で最高値更新

２．米株安受け下落スタートも切り返す

３．円安基調と配当権利取りが支え

４．銅先物急伸で非鉄株買われる

５．オリオン初値は公開価格の2倍超



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比171ドル安と続落した。高値警戒感が台頭するなかハイテク株を中心に利益確定の売りが優勢となった。



東京市場では、軟調な滑り出しとなるなかでも円安基調を支えに持ち直し、日経平均株価の終値は連日で最高値を更新した。



24日の米株式市場で主要株価3指数はそろって続落した。一方で、ドル円相場は1ドル＝148円台後半と前日夕方に比べてドル高・円安に振れた。日本株に対して強弱材料が交錯するなかで、25日の日経平均はマイナス圏で推移する場面があったものの、円安基調が輸出関連株を下支えした。翌26日が9月末の配当権利付き最終売買日となることから、配当取りの動きも全体相場をサポートし、日経平均の上げ幅は一時200円に迫った。東証株価指数(TOPIX)も3日続伸し、連日で最高値を更新。銅先物相場が急上昇したことを受け非鉄株の上げが目立った。一方、半導体関連の一角には利益確定目的の売りが出たほか、相場の高値警戒感もくすぶっており、日経平均は19日につけた取引時間中の最高値を手前に伸び悩んだ。プライム市場での値上がり銘柄数は全体の64％。東証グロース市場250指数は続落した。



個別では、売買代金トップとなったソフトバンクグループ<9984>とソニーグループ<6758>が上場来高値を更新し、ディスコ<6146>と東京エレクトロン<8035>が頑強。サンリオ<8136>や東京電力ホールディングス<9501>が値を飛ばし、住友金属鉱山<5713>やＪＸ金属<5016>が急伸。日本取引所グループ<8697>やリクルートホールディングス<6098>、イビデン<4062>が株価水準を切り上げ、高島屋<8233>や九州フィナンシャルグループ<7180>が堅調に推移し、ハピネット<7552>がストップ高となった。きょうプライム市場に新規上場したオリオンビール<409A>は公開価格850円の2.2倍となる1863円で初値を形成。終値は1950円だった。



半面、アドバンテスト<6857>やキオクシアホールディングス<285A>が値を下げ、中外製薬<4519>やテルモ<4543>、日本製鉄<5401>が軟調。川崎重工業<7012>が朝高後に軟化したほか、任天堂<7974>やＳＯＭＰＯホールディングス<8630>が冴えない展開となり、朝日インテック<7747>やマンダム<4917>が下値を探った。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、リクルート <6098>、ソニーＧ <6758>、ディスコ <6146>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約223円。うち118円はＳＢＧ1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファストリ <9983>、中外薬 <4519>、テルモ <4543>、コナミＧ <9766>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約168円。うち101円はアドテスト1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は25業種。上昇率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)石油・石炭、(3)電気・ガス、(4)サービス業、(5)その他金融業。一方、下落率の上位5業種は(1)精密機器、(2)その他製品、(3)鉄鋼、(4)医薬品、(5)保険業。



■個別材料株



△アツギ <3529> [東証Ｓ]

28年3月期営業益目標10億円とする中期計画を策定。

△ＫＬａｂ <3656> [東証Ｐ]

GPUサーバーの販売など開始。

△バリオ <4494> [東証Ｓ]

パーソルクロステクノロジーと代理店契約を締結。

△メドレックス <4586> [東証Ｇ]

ＤＷＴＩ <4576> との共同開発品で米承認。

△ネクスウェア <4814> [東証Ｓ]

自動自律型ドローン点検技術の実地検証を開始。

△ケイファーマ <4896> [東証Ｇ]

ALS治療薬の臨床試験進捗を好材料視。

△日精鉱 <5729> [東証Ｓ]

収益予想と配当の大幅増額がサプライズに。

△ＳＴＧ <5858> [東証Ｇ]

マレーシアのアルミニウムダイカストメーカーを買収。

△ハピネット <7552> [東証Ｐ]

4-9月期営業利益29％増へ上方修正。

△パラベッド <7817> [東証Ｐ]

MBO発表でTOB価格にサヤ寄せの動き。



▼河西工 <7256> [東証Ｓ]

有報提出遅延で東証が監理銘柄（確認中）に指定。

▼太洋物産 <9941> [東証Ｓ]

株主優待を廃止へ。



東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)パラベッド <7817>、(2)ハピネット <7552>、(3)住友鉱 <5713>、(4)ＫＬａｂ <3656>、(5)佐藤商 <8065>、(6)ＪＸ金属 <5016>、(7)三菱マ <5711>、(8)ローツェ <6323>、(9)さくらネット <3778>、(10)三井金 <5706>。

値下がり率上位10傑は(1)アステリア <3853>、(2)テスＨＤ <5074>、(3)アイピーエス <4390>、(4)マンダム <4917>、(5)古野電 <6814>、(6)Ｊディスプレ <6740>、(7)ペプドリ <4587>、(8)ＧＭＯインタ <4784>、(9)日東紡 <3110>、(10)トリケミカル <4369>。



【大引け】



日経平均は前日比124.62円(0.27％)高の4万5754.93円。ＴＯＰＩＸは前日比14.90(0.47％)高の3185.35。出来高は概算で19億2928万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1030、値下がり銘柄数は513となった。東証グロース250指数は761.77ポイント(5.01ポイント安)。



［2025年9月25日］





株探ニュース

