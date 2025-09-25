　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


49630.95　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
48265.86　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
47283.00　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
46295.03　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
46289.08　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
46061.21　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

45754.93　　★日経平均株価25日終値

45336.42　　6日移動平均線
45303.43　　新値三本足陰転値
44861.65　　均衡表転換線(日足)
44839.43　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
44324.19　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
43843.96　　均衡表基準線(日足)
43617.65　　25日移動平均線
42947.21　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
42851.64　　均衡表転換線(週足)
42395.86　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42353.36　　13週移動平均線
41866.22　　均衡表雲上限(日足)
41313.42　　75日移動平均線
41174.08　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40702.15　　均衡表雲下限(日足)
40382.52　　ボリンジャー:-1σ(13週)
39952.29　　ボリンジャー:-3σ(25日)
39605.35　　26週移動平均線
39055.28　　200日移動平均線
38411.69　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36624.81　　均衡表雲上限(週足)
36440.86　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36263.48　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32921.61　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29579.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.90(前日80.86)
ST.Slow(9日)　　84.26(前日82.45)

ST.Fast(13週)　 95.18(前日94.59)
ST.Slow(13週)　 91.96(前日91.76)

［2025年9月25日］

株探ニュース