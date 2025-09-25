

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





49630.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)

48265.86 ボリンジャー:＋3σ(13週)

47283.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)

46295.03 ボリンジャー:＋2σ(13週)

46289.08 ボリンジャー:＋2σ(26週)

46061.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)



45754.93 ★日経平均株価25日終値



45336.42 6日移動平均線

45303.43 新値三本足陰転値

44861.65 均衡表転換線(日足)

44839.43 ボリンジャー:＋1σ(25日)

44324.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)

43843.96 均衡表基準線(日足)

43617.65 25日移動平均線

42947.21 ボリンジャー:＋1σ(26週)

42851.64 均衡表転換線(週足)

42395.86 ボリンジャー:-1σ(25日)

42353.36 13週移動平均線

41866.22 均衡表雲上限(日足)

41313.42 75日移動平均線

41174.08 ボリンジャー:-2σ(25日)

40702.15 均衡表雲下限(日足)

40382.52 ボリンジャー:-1σ(13週)

39952.29 ボリンジャー:-3σ(25日)

39605.35 26週移動平均線

39055.28 200日移動平均線

38411.69 ボリンジャー:-2σ(13週)

38322.75 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36624.81 均衡表雲上限(週足)

36440.86 ボリンジャー:-3σ(13週)

36263.48 ボリンジャー:-1σ(26週)

32921.61 ボリンジャー:-2σ(26週)

29579.75 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 89.90(前日80.86)

ST.Slow(9日) 84.26(前日82.45)



ST.Fast(13週) 95.18(前日94.59)

ST.Slow(13週) 91.96(前日91.76)



［2025年9月25日］



株探ニュース

