松村沙友理、本格実写ゲーム『AKIBA LOST』に感動「子々孫々までの家宝にします！」
俳優・北山宏光（40）が主演を務める長編本格実写ゲーム『AKIBA LOST』のドラマが、日本テレビ（関東ローカル）の2026年1月期深夜で放送されることが25日、発表された。千葉・幕張メッセで行われ、YouTubeで生配信された「東京ゲームショウ2025」でのサプライズ発表となった。
【写真】主人公のゲームクリエイター・新城大輝（北山宏光）
同ゲームはもともと、クリアまでのプレイ時間約20時間、撮影したスチル画像約10万枚、撮影動画の総時間20時間を超える長編大作。主人公の新城と6人の女性キャラクターを切り替えながらストーリーの真相に迫っていく、本格実写群像劇マルチアングルサスペンスゲームだったが…。
ドラマ化のニュースをステージで聞いた“さゆりんご”松村沙友理（33）は「ビジュアルがメッチャ可愛いくて、可愛いくて…。ツヤ・ツヤ、感動！子々孫々までの家宝にします！！」と笑顔で語っていた。なお、同ドラマはTVer、Huluでも配信予定。
