[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1372銘柄・下落1517銘柄（東証終値比）
9月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2959銘柄。東証終値比で上昇は1372銘柄、下落は1517銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは109銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8334> 群馬銀 1810 +242.0（ +15.4%）
2位 <7068> ＦフォースＧ 606.9 +56.9（ +10.3%）
3位 <4889> レナ 1781 +152（ +9.3%）
4位 <7066> ピアズ 730 +58（ +8.6%）
5位 <4316> ビーマップ 1108 +87（ +8.5%）
6位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
7位 <4465> ニイタカ 2348 +136（ +6.1%）
8位 <3753> フライト 215 +9（ +4.4%）
9位 <8013> ナイガイ 345 +10（ +3.0%）
10位 <7957> フジコピアン 1547 +30（ +2.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3863> 日本紙 980 -276（ -22.0%）
2位 <2998> クリアル 5190 -920（ -15.1%）
3位 <4716> 日本オラクル 15300 -930（ -5.7%）
4位 <9976> セキチュー 1105 -43（ -3.7%）
5位 <9171> 栗林船 1571.1 -58.9（ -3.6%）
6位 <3409> 北紡 191 -6（ -3.0%）
7位 <3777> 環境フレンド 56.3 -1.7（ -2.9%）
8位 <1795> マサル 4615 -135（ -2.8%）
9位 <404A> ＧＸ中テ１０ 1235.2 -31.8（ -2.5%）
10位 <4597> ソレイジア 36.2 -0.8（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 14760 +210（ +1.4%）
2位 <6098> リクルート 8130 +108（ +1.3%）
3位 <5713> 住友鉱 4850 +32（ +0.7%）
4位 <5714> ＤＯＷＡ 5557.1 +36.1（ +0.7%）
5位 <7011> 三菱重 3872 +24（ +0.6%）
6位 <6762> ＴＤＫ 2155.3 +12.3（ +0.6%）
7位 <6273> ＳＭＣ 44459 +219（ +0.5%）
8位 <4151> 協和キリン 2321.8 +11.3（ +0.5%）
9位 <8267> イオン 1829 +8.5（ +0.5%）
10位 <4901> 富士フイルム 3614.5 +15.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 5243.1 -30.9（ -0.6%）
2位 <7261> マツダ 1118.1 -5.9（ -0.5%）
3位 <5301> 東海カーボン 1041.6 -5.4（ -0.5%）
4位 <7201> 日産自 380.1 -1.8（ -0.5%）
5位 <5411> ＪＦＥ 1881.6 -7.9（ -0.4%）
6位 <4902> コニカミノル 539.8 -2.1（ -0.4%）
7位 <4324> 電通グループ 3336.1 -12.9（ -0.4%）
8位 <3659> ネクソン 3233.9 -12.1（ -0.4%）
9位 <5802> 住友電 4285.1 -15.9（ -0.4%）
10位 <4704> トレンド 8278.9 -29.1（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース