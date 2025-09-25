　9月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2959銘柄。東証終値比で上昇は1372銘柄、下落は1517銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは109銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8334>　群馬銀　　　　　　 1810 +242.0（ +15.4%）
2位 <7068>　ＦフォースＧ　　　606.9　+56.9（ +10.3%）
3位 <4889>　レナ　　　　　　　 1781　 +152（　+9.3%）
4位 <7066>　ピアズ　　　　　　　730　　+58（　+8.6%）
5位 <4316>　ビーマップ　　　　 1108　　+87（　+8.5%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 +0.6（　+6.7%）
7位 <4465>　ニイタカ　　　　　 2348　 +136（　+6.1%）
8位 <3753>　フライト　　　　　　215　　 +9（　+4.4%）
9位 <8013>　ナイガイ　　　　　　345　　+10（　+3.0%）
10位 <7957>　フジコピアン　　　 1547　　+30（　+2.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3863>　日本紙　　　　　　　980　 -276（ -22.0%）
2位 <2998>　クリアル　　　　　 5190　 -920（ -15.1%）
3位 <4716>　日本オラクル　　　15300　 -930（　-5.7%）
4位 <9976>　セキチュー　　　　 1105　　-43（　-3.7%）
5位 <9171>　栗林船　　　　　 1571.1　-58.9（　-3.6%）
6位 <3409>　北紡　　　　　　　　191　　 -6（　-3.0%）
7位 <3777>　環境フレンド　　　 56.3　 -1.7（　-2.9%）
8位 <1795>　マサル　　　　　　 4615　 -135（　-2.8%）
9位 <404A>　ＧＸ中テ１０　　 1235.2　-31.8（　-2.5%）
10位 <4597>　ソレイジア　　　　 36.2　 -0.8（　-2.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　14760　 +210（　+1.4%）
2位 <6098>　リクルート　　　　 8130　 +108（　+1.3%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4850　　+32（　+0.7%）
4位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 5557.1　+36.1（　+0.7%）
5位 <7011>　三菱重　　　　　　 3872　　+24（　+0.6%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2155.3　+12.3（　+0.6%）
7位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　44459　 +219（　+0.5%）
8位 <4151>　協和キリン　　　 2321.8　+11.3（　+0.5%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 1829　 +8.5（　+0.5%）
10位 <4901>　富士フイルム　　 3614.5　+15.5（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　 5243.1　-30.9（　-0.6%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　 1118.1　 -5.9（　-0.5%）
3位 <5301>　東海カーボン　　 1041.6　 -5.4（　-0.5%）
4位 <7201>　日産自　　　　　　380.1　 -1.8（　-0.5%）
5位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 1881.6　 -7.9（　-0.4%）
6位 <4902>　コニカミノル　　　539.8　 -2.1（　-0.4%）
7位 <4324>　電通グループ　　 3336.1　-12.9（　-0.4%）
8位 <3659>　ネクソン　　　　 3233.9　-12.1（　-0.4%）
9位 <5802>　住友電　　　　　 4285.1　-15.9（　-0.4%）
10位 <4704>　トレンド　　　　 8278.9　-29.1（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース