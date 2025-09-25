²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ö¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¿©»ö²ñ¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Èµ¡Å¾¤Ë·âÄÀ¡Ä¥Ê¥¤¥Ä¤âÃ¦Ë¹¡Ö°ìËç¤¦¤ï¼ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê44¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÀèÇÚ¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Î¡È¤ª¾Ð¤¤²ø½Ã¡É¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¤È¤Î3¿Í¤Ç¿©»ö¡£¡Ö²ÏËÜ¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤ª¿©»ö¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÈBOKU WA TANOSHII¡É(
ËÍ¤Ï³Ú¤·¤¤¡Ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤¬¤Ò¤É¤¯µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£ËÍ¤é3¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯Á°Æü¤Ë²ÏËÜ¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡È¤æ¤º¤ë¡¢T¥·¥ã¥Äº£¤«¤é¤¸¤ã´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ó¤«¤é¡¢ÇòÌµÃÏ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËBOKU WA TANOSHII¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤¤¤Æ»ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡É¤È¡£¡È¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¶¤¬¥È¥¤¥ì¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥Þ¥¨¤â¤½¤ì¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ½Ð¤ÆÍè¤¤¡É¤È¡×¤È¡¢²ÏËÜ¤«¤é»ØÎá¤¬²¼¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ï°æ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÏËÜ¤Î´ë²è¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò½àÈ÷¤·¿©»ö²ñ¤Ø¡£²ÏËÜ¤¬ÅÓÃæ¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤È¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ª¥ª¥Þ¥¨¤Þ¤¿¤½¤ìÃå¤Æ¤ë¤ä¤ó¤±¡×¤È¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ºîÀïÄÌ¤ê¡¢²Ï°æ¤â¼ê½ñ¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤µ¤ó¤Þ¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸å¤«¤é¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤Î¿¿¤ÃÇò¤ÎT¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡ÈBIKU MO¡¡TANISHII¡É¡ÊËÍ¤â³Ú¤·¤¤¡Ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¥È¥¤¥ì¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²Ï°æ¡£¤µ¤ó¤Þ¤ËÀè¤ò±Û¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢ËÍ¡¢Ãå¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡£¥«¥Ð¥ó¤Î°ìÈÖÄì¤Ë¥°¡¼¥Ã¤È²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î2¿Í¤â¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Èµ¡Å¾¤Ë¡Ö°ìËç¤¦¤ï¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤Ê¤ó¤À¤½¤ÎÏÃ¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¡£²Ï°æ¤â¡Ö¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ä¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë24»þ´Ö¤ª¾Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÂº·É¤È¶²ÉÝ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿À¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡Ä¡£¡È¤³¤ì²¿¤ä¡©¡É¡È¡û¡û¤Ç¤¹¡É¡È¥Ü¥±¤Ø¤ó¤Í¤ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦²Ï°æ¤Ë¡¢È¹ÀëÇ·¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ»×¤¤½Ð¤¹¤ï¡ÄÉÝ¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£