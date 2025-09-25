MVP候補が躍動 ローリーが大台60号到達で地区優勝貢献 ジャッジも2ホーマーで2年連続4度目の50本塁打到達〈残り4戦〉
MLBのレギュラーシーズンも大詰め。ア・リーグのMVP候補のカル・ローリー選手とアーロン・ジャッジ選手が2ホーマーずつと躍動しています。
ローリー選手はロッキーズとの1戦で「2番・キャッチャー」でスタメン出場。初回、第1打席でいきなりライトへの59号ホームランを放ちます。
本拠地T-モバイル・パークで「MVP」コールが巻き起こる中、迎えた8回には低めのストレートをライトスタンドへ運び大台となる60号に到達しました。5打数3安打4打点の活躍で、チームは9-2で勝利しました。
この試合での勝利でマリナーズは、イチロー氏が加入しルーキーイヤーでいきなりMVPに輝いた2001年以来の地区優勝を達成しました。
対するジャッジ選手は、ホワイトソックス戦で「2番・ライト」でスタメン出場。2回に2アウト1、2塁で打席に立つと、初球のシンカーを強振しセンターへの3ランホームラン。50号本塁打で、2年連続4度目の50本以上としました。
さらに8回にはストレートを打って右中間へのホームラン。2本目となる一発で、この日は4打数3安打4打点の結果でチームは8-1で勝利しました。
終盤に来ても勢いが劣らない両者。MVP争いは過熱していきます。
▽2人の主な成績
【カル・ローリー】
試合 155
打率.248
安打 144
二塁打 23
三塁打 0
本塁打 60
打点 125
得点 109
四球 95
盗塁 14
OPS.959
試合 148
打率.328
安打 173
二塁打 29
三塁打 2
本塁打 51
打点 109
得点 133
四球 121
盗塁 12
OPS1.136