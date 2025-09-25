MLBのレギュラーシーズンも大詰め。ア・リーグのMVP候補のカル・ローリー選手とアーロン・ジャッジ選手が2ホーマーずつと躍動しています。

ローリー選手はロッキーズとの1戦で「2番・キャッチャー」でスタメン出場。初回、第1打席でいきなりライトへの59号ホームランを放ちます。

本拠地T-モバイル・パークで「MVP」コールが巻き起こる中、迎えた8回には低めのストレートをライトスタンドへ運び大台となる60号に到達しました。5打数3安打4打点の活躍で、チームは9-2で勝利しました。

この試合での勝利でマリナーズは、イチロー氏が加入しルーキーイヤーでいきなりMVPに輝いた2001年以来の地区優勝を達成しました。

対するジャッジ選手は、ホワイトソックス戦で「2番・ライト」でスタメン出場。2回に2アウト1、2塁で打席に立つと、初球のシンカーを強振しセンターへの3ランホームラン。50号本塁打で、2年連続4度目の50本以上としました。

さらに8回にはストレートを打って右中間へのホームラン。2本目となる一発で、この日は4打数3安打4打点の結果でチームは8-1で勝利しました。

終盤に来ても勢いが劣らない両者。MVP争いは過熱していきます。

▽2人の主な成績

【カル・ローリー】

試合 155

打率.248

安打 144

二塁打 23

三塁打 0

本塁打 60

打点 125

得点 109

四球 95

盗塁 14

OPS.959

【アーロン・ジャッジ】試合 148打率.328安打 173二塁打 29三塁打 2本塁打 51打点 109得点 133四球 121盗塁 12OPS1.136