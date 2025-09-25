¡Ú½©¾ì½ê¡Û¸µÂç´ØÄ«Çµ»³¤¬£²Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê£²·å¾¡Íø¡¡Ä«ÇòÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ï¡ÖÆ±Éô²°¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬½½Î¾·õæÆ¡Ê£³£´¡áÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢£±£°¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¡£ËëÆâ¤À¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯²Æ¾ì½ê°ÊÍè¡¢£²Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½½Î¾¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢Æ±Éô²°¤ÇÄïÄï»Ò¤ÎÄ«ÇòÎ¶¤È£²ÇÔ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡£Ä«Çµ»³¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¡Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¡ÊËèÆü¼èÁÈÁ°¤Ë¡Ë½àÈ÷±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä«ÇòÎ¶¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Î²ÄÇ½À¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÈè¤ì¤ë¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£Æ±Éô²°¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ËëÆâÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢»Ä¤ê£³Æü´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì¸Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¡ÊËëÆâ¡Ë¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£ËÍ¤â¤â¤¦°ì¸Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤â¡¢Íè¾ì½ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£