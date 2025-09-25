現在バイエルン（ドイツ）で活躍するイングランド代表主将ハリー・ケインが、イングランド・プレミアリーグへの復帰を熱望していることが２５日までに明らかになった。

英大衆紙「デイリー・スター」によると、ケインはバイエルンと２０２７年までの契約を結んでいるが、２６年Ｗ杯終了後の来季はプレミアリーグでのプレーを望んでいるという。

理由はまずプレミアリーグの最多ゴール記録への挑戦。元イングランド代表ＦＷのアラン・シアラーが保持する２６０ゴールから４７ゴール差の２１３ゴールで史上２位のケインは、シアラーの記録を破るためには、年齢的に来季にはイングランドへ復帰する必要があると考えているようだ。

２０１７年には１年間で３９ゴールを奪ったケイン。バイエルンでもそのゴールマシーンぶりは衰えを見せず、２０２３年の加入以来、ブンデスリーガで６８試合に出場して７０ゴールを記録。シアラーの記録に挑戦したいという意欲にあふれたケインの決定力には、マンチェスターＵが興味を示している。

「スター」紙の報道によると、１年の契約を残したケインの移籍金は５７００万ポンド（約１１６億２８００万円）。また今回の報道を受けて、トットナムのフランク監督も「ケインはクラブのレジェンド。復帰したいということならいつでも大歓迎だ」と語り、ケインには古巣復帰の選択肢も残されている。