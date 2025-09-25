Xiaomiの2025年秋冬新製品まとめ、高性能な格安スマホやiPad mini対抗タブレットに加えて新型テレビなどが登場する可能性も
9月26日（金）に一挙発表されるXiaomi新製品から、特筆すべきアイテムをピックアップしたまとめです。詳細は以下から。
「Xiaomi 15T Pro」最速レビュー、初の5倍望遠ライカカメラや6.83インチ有機ELでiPhone 16 Pro MaxやGalaxy S25 Ultra対抗の低価格ハイエンドに | Buzzap！
「Xiaomi 15T Pro」性能とカメラをレビュー、初の光学5倍ズームや暗所撮影、処理能力をGalaxy S25 Ultraと比べてみた | Buzzap！
「Xiaomi Pad Mini」最速レビュー、165Hz表示3K画面でゲームも動画もお絵描きも快適なiPad mini圧倒の超高性能モデルに | Buzzap！
「Xiaomi Pad Mini」ゲーム徹底試遊、20万円級の性能でゼンゼロや鳴潮も超快適でスピーカーも良質な格安高性能タブレットでした | Buzzap！
なお、Xiaomiは9月26日（金）にベルサール秋葉原で開催される国内初の大型イベント「Xiaomi 新製品発表会(2025下期)」において、高性能EV「Xiaomi SU7 Ultra」やスマート家電などもお披露目する予定。
そろそろ現行モデルが発売されて1年が経過するため、新型スマートテレビなども期待できそうです。
【Xiaomiの2025年秋冬新製品まとめ、高性能な格安スマホやiPad mini対抗タブレットに加えて新型テレビなどが登場する可能性も】を全て見る