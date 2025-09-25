元テレビ朝日でジャーナリスト玉川徹氏が25日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。年内で活動休止を発表したテクノポップユニット「Perfume」への思いを明かした。

「コールドスリープですか…」とPerfumeの年内活動休止について切り出した玉川氏。「一時期、デビューしてそんなに経ってないブレークするかしないかころにハマってたんです。横浜のZeppとか、観に行ってたりした」とPerfume愛を激白した。

「コールドスリープなんだ、残念だなって思いを込めつつ、Perfumeかけたいと思います。僕、たぶん、この曲にハマったんだな…」と続け、番組内で06年に発売された3枚目のシングル「エレクトロ・ワールド」をかけた。

当時はYoutubeでPerfumeを見ていたという。「インターネット番組で、ラジオのスタジオくらいの空間で踊るのを見たんですよ。たたみ2畳分くらいで、きっちりやるのよ。いいな、凄いなと思って」と懐かしみ、「いつか近くで見たいなと、エレクトロ・ワールド3人が踊るところ。コールドスリープになっちゃった。間に合わなかったな〜」と悔やんだ。

「ここ来てほしかったなと思って。今からでもオファーするか」とラジオ出演のオファーを検討していた。