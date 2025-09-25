快適な背負い心地と抜群の収納力が魅力！【ザノースフェイス】のリュックがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
街でもアウトドアでも映える【ザノースフェイス】のリュックがAmazonで販売中！
充実した機能ながら、すっきりしたクラシックデザインで、アウトドアでも日常でも使いやすいデイパック。メイン素材には、必要十分な強度を持つ600Dのリサイクルポリエステル（K、SBカラーのみ）を一部使用し、バックルにもリサイクル材を採用。背面は、高い通気性とクッション性をもつフレックスベントサスペンションシステムで、快適な背負い心地を得られる。
26L容量で15インチPC収納スリーブを備えたデイパック。日常から旅行まで幅広く対応でき、ビジネスやカジュアルシーンでも活躍する。
背面にはクッション性と通気性を兼ね備えたシステムを採用。長時間の使用でも蒸れにくく、快適な背負い心地を実現している。
トップハンドルを2つ設け、自立しやすい設計と持ち運びやすさを両立。荷物が多い時でも安定感があり、利便性の高い作りになっている。
豊富なオーガナイザーポケットやサイドメッシュポケット付き。シンプルなデザインながらも実用性に優れ、毎日の相棒として頼れる。
