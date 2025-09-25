ネコは鉄道が好き？ 　線路・駅に佇むネコと1年を過ごせるカレンダー「ねこと鉄道」

2026年カレンダー『ねこと鉄道』（イカロスカレンダー2026／イカロス出版）が9月24日に発売された。

雑誌『旅と鉄道』で2017年から続く人気連載「ねこと鉄道」。米山真人カメラマンは、もともと鉄道の写真を撮影していたが、列車が来るのを待っている間、ネコがふらりと現れると暇つぶしにシャッターを切るようになった。

それがいつしか、ネコがメインの被写体に……。そんなことから始まった人気連載「ねこと鉄道」から誕生したカレンダーの2026年版が本商品。

米山真人カメラマンが、全国の線路際や駅前などで撮影した写真から12点を厳選。人間に厳しい表情を見せることが多い地域ネコも、ネコを撮り慣れている米山カメラマンには、落ち着いた表情を見せるという。

「福井鉄道 北府駅」「三岐鉄道 伊勢治田駅」「万葉線 越ノ潟駅」「小湊鉄道 高滝駅」「紀州鉄道 西御坊～市役所前間」「JR釧網本線 細岡～釧路湿原間」「都電荒川線 滝野川一丁目～西ヶ原四丁目間」といった鉄道・駅で撮影した写真を掲載。駅や線路際などに、いつということもなく、ふらりと現れる気まぐれなネコたちが収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）