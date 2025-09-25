NHK大河ドラマにも出演歴のある俳優・遠藤健慎が、9月24日に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。乾燥大麻を所持したとして逮捕・起訴された俳優の清水尋也被告との関係が取り沙汰される一方で、過去のSNS投稿がネット上で注目を集めている。

【写真】「時が来たら話します」亡き親友について意味深投稿していた遠藤容疑者

「芋づる式逮捕」の可能性

2021年放送の大河ドラマ『青天を衝け』で渋沢栄一の息子・渋沢秀雄を演じたこともある遠藤容疑者。現在24歳ながら子役からキャリアをスタートさせた実力派で、映画や舞台にも活躍の場を広げていた。

「遠藤容疑者は、9月3日に乾燥大麻を所持していたとして逮捕され、22日に麻薬取締法違反で起訴された清水被告と一緒に大麻を所持していた疑いが持たれています。しかし、遠藤容疑者は清水被告の自宅に行って“大麻のようなものを見たが、私のものではありません”と供述しているそうです」（スポーツ紙記者）

遠藤容疑者と清水被告は、2018年公開の映画『ミスミソウ』や同年放送の連続ドラマ『チア☆ダン』（TBS系）で共演していた。今年8月18日には遠藤容疑者のインスタグラムに清水被告とのツーショット写真が掲載されており、仲の良い友人であることがうかがえる。

「清水被告を“ヒロヤン”と呼ぶなど、遠藤容疑者とは以前から親しい関係として知られていました。そのため、ネット上では《芋づる式に逮捕されたのか？》《大麻の入手先が同じかもしれない》といった憶測も飛んでいます」（同・スポーツ紙記者）

急逝した親友・板垣瑞生さん

そんな中、ネット上では遠藤容疑者の過去のSNS投稿に注目が集まっているという。

「遠藤容疑者にはもう一人、親しい友人がいました。今年4月に24歳で亡くなった俳優の板垣瑞生さんです。今年1月末に行方不明者届が出され、3月中旬に東京都内にて遺体で発見。目立った外傷がなかったこともわかっています。その後4月には、板垣さんの家族名義でインスタに投稿があり、《昨年より抱えていた精神疾患により、今年1月末より行方不明となっておりました》《警察および友人たちの協力のもと、捜索を続けてまいりました》などと報告されていました」（芸能ライター）

遠藤容疑者は2024年11月29日、自身のXで板垣さんについて投稿していた。

《瑞生なんて俺が出会った人間の中でダントツ1番素直なんだよ。だからこそ生き辛い瞬間もあったろうけど、そこにもがいてる瑞生はかっこよくて、男から見ても可愛いんだよなぁ。笑》

板垣さんの訃報後の今年4月21日には、《時が来たら僕に話せることは話します》ともつづっていたのだが……。

「結局、遠藤容疑者からは何も語られないまま逮捕されてしまいました。ネット上には、板垣さんのファンから《瑞生くんの意志を継いで俳優頑張ってほしかったのに残念》《瑞生くんまで疑われないか心配。もう薬物なんてやめてよ》といった悲痛な声が投稿されており、思わぬ形で波紋を広げています」（前出・芸能ライター）

なお、清水被告は24日に保釈されている。今後の捜査で、遠藤容疑者の容疑はどこまで明らかになるだろうか。