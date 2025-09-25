元HKT48 松本日向、1st写真集で“人生最大露出”のセクシー披露「試行錯誤しながらベストな角度を見つけて頑張りました」

HKT48を卒業した松本日向のファースト写真集（ワン・パブリッシング）が12月11日に発売される。

元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント・松本日向。写真集の発売日は松本日向にとって25歳の誕生日。記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのはベトナムの都市、フエとダナン。

本書ではビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦。自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本日向。ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面、ベトナムでも船上で撮影したカットも収録される。

本書の発売に合わせて、松本は以下のようにコメントしている。

「HKT48の4期生として2016年にデビューしてからちょうど10年目で、しかも発売日の12月11日が私の25歳の誕生日になります。

25歳は節目の年だと思うので、そんな記念すべきタイミングでファースト写真集が発売できることを嬉しく思いますし、いつもグラビアでは水着とか衣装を着てるんですけど、今回は水着を完全に脱いで手で隠したりしたセクシーな、自分のグラビア人生最大の露出にチャレンジしたっていうのがすごい印象的です。

いつも他の方の写真集とかを見ていて、みんなあれどうやって撮ってるんだろうと思ってたんですけど、カメラマンさんとかスタッフの方みんなと試行錯誤しながらベストな角度を見つけて頑張りました(笑)。

実は今回の撮影の１か月前から禁酒と身体作りを始めていて、外食したとしても一品だけつまむとかそういう生活をしてきたので、ベトナムで撮影が終わった最終日に飲んだレモンサワーがめちゃくちゃ最高に美味しかったです(笑)。1か月分の苦労が解放されました。

今までにないくらい大人っぽい私が見れるなと思うし、でも私の無邪気なところも残ってるシーンもあるので、全ページ目に焼き付けてほしいなと思います。」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）