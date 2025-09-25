Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢9·î30Æü¤Ç¿·µ¬¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½ªÎ»¡¡Ì¤ÍøÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸á¸åÆþ¾ì·ô¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½
2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï9·î25Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò9·î30Æü¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥ÈÁ°¤Ç¤ÎÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â9·î26Æü¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£10·î°Ê¹ß¡¢¿·µ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
9·î27Æü¤«¤é10·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþºÑ¤ß¤ÇÍè¾ìÆü»þÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤º¤ËÌ¤ÍøÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÅöÆü¤ÎÀµ¸á°Ê¹ß¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¤òÅì¥²¡¼¥ÈÁ°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Àµ¸á°Ê¹ß¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¡¢¸á¸å4»þ°Ê¹ß¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤«¤é¸ò´¹¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÂÔµ¡Îó¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«»Ï»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÄËëÆü¤Î10·î13Æü¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£ÉÔÀµÅ¾ÇäËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍè¾ì¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç¡£¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎËç¿ô¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê¿ôÉ´ËçÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¤ÍøÍÑ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£