「本当に感無量」村竹ラシッドが「憧れ」レジェンドとの初対面を報告　「今でも夢じゃないかと信じられない」【東京世界陸上】

武豊との初対面を報告した村竹ラシッド(C)Getty Images

9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）の男子110メートル障害で、5位入賞を果たした村竹ラシッドが、同25日までに自身のインスタグラムを更新。「憧れ」のレジェンドとの初対面を報告した。

【写真】憧れとの初対面…村竹ラシッドが投稿した武豊との2ショットを見る

村竹は「先日、僕の憧れの人である武豊さんと邂逅しました…まるでスーパーヒーローと出会った少年のような気分で、数日経った今でも夢じゃないかと信じられない程です…」と記した。武豊とは言わずと知れた競馬界のレジェンド騎手。村竹は国立競技場のトラックを背に、握手をしながらの2ショットを投稿した。

惹き付けられたきっかけにも触れた。「忘れもしない2022年の日本ダービー 初めて競馬場に足を運んだその地で目にしたのは、見事勝利を飾ったドウデュースと武豊さんの姿でした」。2022年5月29日。武豊騎乗の3番人気ドウデュースは、強烈な末脚を繰り出して優勝。武豊は史上最多を更新するダービー6勝目を飾った。

「それ以来、僕はずっっっっっとドウデュースと武豊さんの虜です。人馬一体となってターフを駆け抜ける姿は、今なお僕の陸上人生における原動力の一つです」。あれから3年強。村竹は世界の強豪と互角に渡り合えるまでに成長を遂げた。