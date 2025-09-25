「もう認めよう」大谷翔平が失った“4票”に異論噴出 MVP模擬投票の行方に疑問の声止まず「なぜシュワーバーに投票できる？」
早くもMVP受賞が確実視される大谷(C)Getty Images
大谷翔平（ドジャース）の圧倒的な支持が浮き彫りになった。
現地時間9月22日、MLB公式サイトは、今シーズン最後となるMVPの模擬投票結果を発表。ナ・リーグにおいては大谷が投票者40人中36人から1位票を集め、断トツの得票率となった。
【動画】162キロだ！大谷翔平の唸るフォーシームをチェック
今季の大谷は6月に投手として実戦復帰し、投打二刀流を平然と再始動。打者として154試合に出場し、打率.282、53本塁打、99打点、142得点、長打率.617、OPS1.011のハイアベレージをマーク。一方で投手としては14先発で47イニングを投げ、防御率2.87、WHIP1.04、奪三振率11.87の支配力を見せつけている。
現地時間9月23日のダイヤモンドバックス戦では、復帰後最長6回、最多91球を投げ、被安打5、無失点、8奪三振、無四球と快投。チームは中継ぎ陣が打ち込まれて4-5とサヨナラ負けを喫したものの、その偉才ぶりは観る者を魅了した。
そうした圧倒的なパフォーマンスを考えれば、大谷の1位票が36人もの記者から寄せられたのは必然と言えよう。むしろ、ファンからは全体2位となったカイル・シュワーバー（フィリーズ）に4票も集まった結果に疑問の声が噴出している。
もっとも、シュワーバーも今季は図抜けた打撃成績を残している。158試合に出場して、打率こそ.246ながらナ・リーグトップの56本塁打を記録。さらに132打点、110得点、OPS.946と主砲としてフィリーズを支えている。
ただ、やはり投打で違いを生み出している大谷のインパクトは特大。「最も価値のある選手」の意味を持つMVPという点で、誰も異論はないはずである。
そうした両雄の“差”もあり、米ファンからはシュワーバーへの4票にSNSで疑問の声が殺到。MLBの公式Xが投票結果を伝える投稿をすると、「こんな数字を持つ選手はいない。オオタニはこれまでに見たことのない最高のMVPシーズンを築き上げている」「ショウヘイがぶっちぎりだろ」「オオタニに対する気持ちがどうであれ、ピッチングとバッティングの両方で高いレベルを維持しているなら、議論の余地はない」「もう認めよう」「いったいなぜシュワーバーに投票できるんだ？」「4票が入らないのはおかしい」「そもそもシュワーバーがソトよりも上なのが理解できない」「本塁打王を争っているだけ」「誰も50-50をやってない」「オオタニという伝説に対抗するのはかなり難しい」というコメントが相次いだ。
果たして、実際の投票ではどれだけの1位票が大谷に集まるのか。日本人選手史上最多となる4度目の受賞の行方に熱視線が注がれている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]