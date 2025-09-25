オンラインカジノの規制を強化する改正法が25日、施行されました。カジノサイトや、カジノに誘導するサイトなどが違法となり、事業者による自主的な削除が進むことが期待されています。

坂井学国家公安委員長

「改正法の施行はオンラインカジノは違法であるとの社会的認識を高め、対策を強化するうえでの 大きな一歩となるものと認識しております」

「改正ギャンブル依存症対策基本法」が25日、施行されました。国内向けにオンラインカジノサイトを開設、運営することが違法となるほか、カジノに誘導するサイトやSNS上の投稿も違法となり、サイトの運営者などにこれらの削除を依頼することで自主的な削除が進むと期待されています。

警察庁によりますと今年6月の改正法成立からこれまでにオンラインカジノの主要40サイトのうち、2つのサイトが日本向けのサイトを閉鎖し、6つのサイトが利用できなくなったほか、国内からの客の新規登録を停止したサイトが2つあるということです。

カジノに誘導するサイトの運営者はオンラインカジノ事業者から報酬を得ている事例もみられ、警察は犯罪収益を得ているこうした運営者側への捜査を進めていくとしています。