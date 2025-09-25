NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。ロッテは前夜に先発登板した木村優人投手を抹消し、和田康士朗選手とオリックス戦に先発するボス投手を登録しました。

2年目を迎えた20歳右腕・木村投手は、前日24日の西武戦に先発登板。ここまでは2試合連続で失点を重ねる苦しいマウンドが続いていましたが、この日は7回1アウトまで完全投球を披露。その後は3本のヒットを浴びるも、プロ初の完投・完封勝利で自身3勝目をあげました。これが今季最終登板となることが見込まれる木村投手。今季1軍デビューを果たすと、リリーフでの起用に応え初ホールドと初セーブをマークし、初完封まで記録する飛躍のシーズンとなりました。

登録となった和田選手は、これが4月28日以来の再昇格となりました。ファームではここまで85試合に出場し、15打点を含む打率.216をマーク。俊足を生かし14盗塁も記録しています。

同じく登録となったボス投手は、この日の敵地・オリックス戦で先発登板します。4月に2勝をあげて以降勝ち星が遠のいているボス投手。チームはここまで3試合連続の完封勝利と、先発投手陣が7イニング以上を無失点で抑える好投を続けており、ボス投手のピッチングにも期待がかかります。