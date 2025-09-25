立憲民主党の野田佳彦代表（68）が25日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）に生出演し、自民党総裁選（10月4日投開票）について思いを述べた。

22日に告示された総裁選には、小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前官房長官、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農相が出馬。24日には日本記者クラブ主催の討論会に参加した。

印象を問われた野田氏は、「去年9人立候補した時の、何となくゴツゴツした個性が出たじゃないですか」と、過去最多の9人が立候補した昨年9月の総裁選を引き合いに前置き。「今回5人になった。野党を意識していることはありがたいんですよ。政策実現の可能性があると。みんなそれが同じになって、違いになっていない」と指摘した。

背景にあるのは、広く議員票を集めるためとみられる、全方位的な主張。「旧安倍派を意識し、石破さんのグループ支持を意識しているから、党内融和という命題で。結局みんな持論を封印し、去年と比べて、こういう言い方は失礼かもしれませんが、つまらないなと思います。違いがよく分からない」と断じていた。