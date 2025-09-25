¥¹¥Ñ¥Õ¥ëÄïÊ¬¤¬¡ÖSHY¡×¤ò·ëÀ®ÍèÇ¯1·î¤Ë½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¤¬·èÄê¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE¡¡SUPER¡¡FRUIT¡Ê¥¹¥Ñ¥Õ¥ë¡Ë¡×¤ÎÄïÊ¬¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPOCKET¡¡PANiC¡Ê¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¡Ë¡×¤ÈÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢2ÁÈ¤ò¹çÂÎ¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHY¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤è¤á¤¯²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±²Ï¹çÉ·²í¡Ê17¡Ë¤Ï¡Öº£¸å¤Ï´ðËÜÅª¤Ë9¿Í¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¤ÈÊ÷ÏÆ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¤ÈÊ÷ÏÆ¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¿·¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¤¬¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¡ù¥Ü¡¼¥ë¡×¡¢Ê÷ÏÆ¤¬¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤È10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¡£¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊ÷ÏÆ¤¬¥À¥ó¥¹»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À9¿Í¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤ò½é²Î¾§¡£
¡¡¾¾¸¶Íµ±¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢È±¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï·ª¿§¤À¤Ã¤¿È±¿§¤¬¶âÈ±¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿ÀçÇÈ¼·À±¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö9¿Í¤Ï¡¢SHY¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖSHY¡×¤Ï¡ÖSpirit¡¡Hope¡¡Youth¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥·¥ã¥¤¤ÊÃæ¤Ç¤â»Ö¤ò¹â¤¯´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖSHY¡¡¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Á¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¹¤®¤Æ¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡Á¡×¤òÅìµþ¡¦¿·½ÉReNY¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤ÏÆ±·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£