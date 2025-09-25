ラグビー・リーグワン1部2連覇王者のBL東京は25日、東京都府中市内のグラウンドで練習を公開した。

2年連続MVPのSOリッチー・モウンガ（31）は2025―26シーズン終了後にBL東京を退団し、母国のニュージーランド協会と契約締結して「オールブラックス」で2027年W杯オーストラリア大会を目指すことが決まっている。日本でのラストシーズンへ向け「3連覇したい。プロとしてやっている以上、優勝したかどうかで成果がはかられる」と決意をにじませた。

2017年からニュージーランド代表として活躍し、2023年W杯フランス大会後にニュージーランド協会との契約を切ってBL東京に加入。「W杯にもう一度出たい」とニュージーランド代表資格を得るために今季限りでのBL東京退団を決めた。ここまで2年間過ごしてきた日本への思いは熱い。「日本の子供たちに“ラグビーって良いスポーツだな”と知ってもらえるきっかけになれれば。それが、自分や家族を温かく迎え入れてくれた日本への恩返しになる。まだまだ返しきれてないと思っているので」。日本の子供たちに夢を与え、3連覇に貢献して有終の美を飾る決意を示した。