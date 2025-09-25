´ÝÅÄ²ÂÆà»á¡¡¥é¥Ö¥Û£±£°²óÄ¶¤¨Á°¶¶»ÔÄ¹¤¬¡Ö¸ø»ä¡×¤ÎÁêÃÌ¤È¼çÄ¥¤Ë¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÌµÇ½¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×
¡¡°å»Õ¤Î´ÝÅÄ²ÂÆà»á¤¬£²£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ç¡¢´ûº§Éô²¼¤È£±£°²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¡×¤È¤·¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°¶¶»Ô¤Î»ÔÄ¹²ñ¸«¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï´ûº§Éô²¼¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë£±£°²ó°Ê¾å¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢ÃË½÷¤ÎÃç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈÝÄê¡£¸ø»ä¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÈÁêÃÌ¾ì½ê¡É¤¬°û¿©Å¹¤ä»ÔÄ¹¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´ÝÅÄ»á¤Ï¡Ö²¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤è¤êÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÁêÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Ö¸ø»ä¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö´°Á´¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Âç±«¤Î»þ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤Ù¤¤«¡¢¸«¶Ë¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤·¤¿¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤É¤Ã¤Á¤â°¤¤¤¬¡¢¤µ¤Ã¤È¡ÊÉÔÎÑ¤ò¡ËÇ§¤á¤Æ´°Á´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡¢»Å»ö¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡£À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸ø»ä¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÌµÇ½¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£