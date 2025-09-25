歌手の森山良子（77）が25日、都内で行われた、レディースアートネイチャー「グランサロン銀座」オープン記念イベントに登壇し、アグレッシブな日々を過ごしていることを明かした。

「心弾む体験」について聞かれた森山は、今年の夏休みにジャズの勉強のため米ボストンの音楽大学に行ったことを報告。「したいと思ったことはすぐ実行に移すんです」と明るい笑顔で語った。

清水ミチコ（65）は森山について「いつも上機嫌でニコニコしている。歌もまだ習ってらっしゃるんですよね。先生もすごい」と話し、森山は「先生90歳。ちょっと質問してあっという間に改善されるとうわぁっとなる」とうなずいた。

さらに清水は「森山さんと一緒にいると影響を受けて自分も何か習おうとか（思う）。英語の勉強もなさってたんですよ。何か習ってる人って腰が低いというか、謙虚な心をずっと持つことができる」と尊敬のまなざし。森山は「残された時間がそうたくさんないと思うので。自分が元気な内に思ったことをしたいという気持ちがあります。若い頃はどうしようかな〜と思ったりしていたけど、今はずうずうしくなって何でも思ったことに突入していきます」と明るい笑顔で語った。

毛髪に関するサービスを提供するレディースアートネイチャーの新たなフラッグシップサロンが26日、東京・銀座のクロサワビルにオープンする。森山は「娘とかみんなで押し寄せて銀ブラのついでのおじゃましたい。どんなのが似合うのかしらって試着させていただくの楽しい」とした。