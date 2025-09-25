アレン様、SEXYドレス姿で降臨 報道陣からの視線に注意喚起「30代男性ですからね」【幸せになりたいとほざくァンタ達へ】
【モデルプレス＝2025/09/25】“整形総額1億円超え”で知られる大物マダムタレントのアレン様が25日、都内で行われたエッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）の囲み取材イベントに出席。SEXYなドレス姿をアピールした。
【写真】アレン様、透け感SEXYなドレス姿
今回、アレン様はブラックのシースルー生地が美しいドレス姿にクリスタルが散りばめられた赤いハイヒールを合わせ、麗しく登場。本の中でも着用しているドレスの色違いだといい「すごい素敵なんですよね」とお気に入りの一着であることも明かした。アレン様が席を立ち、くるりと全身を見せるようにポージングしていると、報道陣からの熱い視線を受けて「勘違いなさらないでくださいね。男ですよ、これ！30代男性ですからね。気を付けてください」と注意喚起もしていた。
なお、“幸福論”にちなみ、幸せを感じる瞬間についても問われたアレン様は「正直な話を言うとね、やっぱご飯食べてる時かな」とキュートに回答し、「人生の私の8割の楽しみが食事で占められてますから」と微笑み。アレン様にとっての“幸せ”を一言で表してもらうと「金！」と即答した。
また、取材会の途中には「180度話変わっていい！？」と切り出し、3日前に湯河原の心霊旅館を訪れたことも告白。「ものすごい怖かったわよ。心霊とか怪奇現象に見舞われて叫び上げたの！2泊で4時間ぐらいしか寝れなかったの」と心霊現象にも遭ってしまったと明かし「もう寝れない寝れない寝れないが続いて…。だからほんとにイライライライラしてんのよ」と疲労の原因でもあったと明かしていた。
唯一無二のビジュアルと、自分を貫く言葉で多くの人を魅了し続けるアレン様。本書は、現代社会で生きる誰もが気にしている「幸福論」について本、アレン様のありがたいお言葉がつまった一冊となっている。（modelpress編集部）
◆アレン様、透け感SEXYなドレス姿で降臨
◆アレン様エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」
唯一無二のビジュアルと、自分を貫く言葉で多くの人を魅了し続けるアレン様。本書は、現代社会で生きる誰もが気にしている「幸福論」について本、アレン様のありがたいお言葉がつまった一冊となっている。（modelpress編集部）
