井桁弘恵“男性の許せない行動”は「米粒ちょっと残ってるとかイヤですね（笑）」

女優・タレントの井桁弘恵（28歳）が、9月24日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“男性の許せない行動”について語った。



10月7日スタートの連続ドラマ「そこから先は地獄」（日本テレビ系）で主演を務める井桁が、番組のインタビューに対応。ドラマの内容にちなみ、「男性の許せない行動は？」と質問を受ける。



これに井桁は「米粒ちょっと残ってるとかイヤですね（笑）」と答え、「おなかいっぱいで食べきれないことがあるのはわかるんです。お米、これくらいはいこうよ、最後まで。（皿を）洗うのも楽じゃないですか。カレーとか（お米が）ちょっと残ってる人いるじゃないですか。最後まで、ガリガリしようよ！（笑）」と笑った。



また、「温かいモノをすぐ食べないで写真を撮る人」も許せないという、補足情報も添えられた。