俳優の戸塚純貴、タレントのキンタロー。らが２５日、東京都庁で行われた日傘啓発イベント「私の推し傘セレクション」に出席した。

今夏は東京で歴代最多の猛暑日を記録するなど厳しい暑さが続いたことから、日よけ防止以外にも暑さ対策として性別問わず日傘の利用を促すイベント。戸塚は「撮影現場では必ず日傘が必要だというぐらい使っています。あと、個人的にゴルフをやるのですが、今年の暑さはちょっと異常だったので、日傘は絶対使っていました」とこの夏の日傘事情を明かし「最初は日傘を差すのにちょっと抵抗があった。でも暑すぎてもう離せなくなっている」と明かした。

キンタロー。は「長女が美意識が高くて色白なんです。『ママの顔ってなんで茶色いの？』と聞かれて最近やっと日傘を使うようになりました」。自身の暑さ対策については「顔に全集中する」と極意を告白。「みなさん、暑いっていうのに他の人の目が気になるから涼しげな顔でいる。そうするとストレスがどんどん溜まっていくので、暑かったら暑い顔をする。思っているより、もっとオーバーにする。だまされたと思ってやってみてください」と戸塚にも勧めていた。