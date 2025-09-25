

TSURUO COURT 高松市松並町 24日

プロバスケットボールB3の香川ファイブアローズが、ホームでの開幕戦を27日に控え、試合形式の練習などに取り組んでいます。

（記者リポート）

「レギュラーシーズンの開幕戦を間近に控えた選手たち。練習にも熱が入ります」

24日は、高松市にあるチームの練習拠点で、アレックス・デイビスと根來新之助の2人のキャプテンをはじめ、13人の選手全員が参加して練習に取り組んでいました。

（香川ファイブアローズ／根來新之助 キャプテン）

「チーム全体的に仲もいい。いいコミュニケーションがとれていい仕上がりだとは思うが、チームというのはどんどん良くなっていくもの。もっともっと強くなるチームになると思う」

あなぶきアリーナ香川で公式戦が開催されるのは、この開幕戦が初めてです。

対戦相手は新潟アルビレックスBB。昨シーズンのプレーオフ準々決勝で敗れ、チームがB2昇格を逃すこととなった因縁の相手です。

（香川ファイブアローズ／高橋克実 選手）

「古巣の新潟とあなぶきアリーナ香川で戦えるのが本当に楽しみ。チャレンジャーとしてこの週末、土日2戦とも勝ちにこだわりながら戦いたい」

ファイブアローズは8月30日、観客約6700人が入ったあなぶきアリーナ香川でのプレシーズンゲームで、B1の強豪・千葉ジェッツを破りました。

（香川ファイブアローズ／籔内幸樹 ヘッドコーチ）

「あのときの光景がこれからこの香川で根付いていくべき光景だと思う。僕たちも一生懸命頑張るのでたくさんの方に来てもらいたいというのが一番」

B3リーグ優勝をめざす香川ファイブアローズ。初戦は27日です。