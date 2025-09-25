Amazonにて「ガンダム ジークアクス」のガンプラ「HG 1/144 GFreD」が再度販売再開！「30MM×AC6 ミルクトゥース」なども対象
【Amazon：「HG 1/144 GFreD」】 9月25日 販売再開
(C)創通・サンライズ
「HG 1/144 GFreD」
Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 GFreD」が販売再開している。
昨日9月24日に販売再開して売り切れとなっていた本製品だが、本日9月25日16時ごろに再度販売再開しているのが確認できた。
また「30MM×AC6」コラボプラモデルより「RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」や「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」も販売再開しているので、気になる人は一度チェックしてみて欲しい。
「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」
「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」
9月25日16時ごろの販売状況
(C)創通・サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019