一般来場者数の累計が2000万人を突破した大阪・関西万博。猛暑もようやく落ち着いたところで来場者数はさらに伸び続け、9月になってから一般来場者数は平日過去最多の約21万人を記録。10月13日の閉幕へ向けてさらなる盛り上がりを見せている。

【写真】河荑直美さんプロデュースのパビリオンの様子

人気パビリオンは相変わらず長蛇の列。これから駆け込みで訪れようという人も、涼しくなってきたからまた落ち着いて行ってみるという人も、限られた時間の中で、どこを見ておくべきか。

世界各地で撮影コーディネートやプロデュースを行っているマキ・コニクソンさんは、大阪・関西万博を訪れてこう話す。

「行きたいパビリオンを事前に絞っておくのはもちろんですが、各界で活躍する日本人プロデューサーがそれぞれの視点で"いのち"をテーマに創り上げた"シグネチャーパビリオン"はやはり必見です。そんな中で、特に私の心に残ったのは "対話シアター"。テクノロジーが集結する万博会場の中で、ほっと癒やされる時間、空間でした。対話シアターの内容は一度として同じことはないので説明するのは難しいのですが、ぜひ実際に行って体験してみてほしいです」

その"対話シアター"とは、映画作家・河荑直美さんプロデュースの「Dialogue Theater -いのちのあかし-」。シグネチャーパビリオンのうちのひとつで、「パビリオン満足度ランキング」（『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』）でも、来場者の出口調査で180以上あるパビリオンの中から５位に選ばれている。

河荑直美さんに、ここまでの手応えや開催期間もあと1か月をきった万博へ込めた思いを聞いた。

184 日間毎日変わる「問いかけ」

最先端技術によるエンタテインメント性の高いパビリオンが肩を並べる中で、「Dialogue Theater」はとてもアナログ。奈良県と京都府の2つの木造廃校舎を移築し生まれ変わった3棟の建物からなっている。

万博会場を訪れると、昭和にタイムスリップしたような木造の外観からして、他のパビリオンとは全く違った佇まいで目をひく。

建物内も、学校だった当時がそのままに活かされている。

そして、"対話シアター"では、当日会場の150人の中からランダムに選ばれた一人と、スクリーン越しに初めて出会うもう一人が、演出なしでリアルに対話する。テーマとなる「問いかけ」は万博開催期間中の184日間毎日変わるという。たとえばある日は「これまでの人生で目に映った、いちばん大きい景色はなんですか？」だった。

脚本なしの"生身"のライブだからどんな展開になるかわからない。対話の時間は10分。まだ会話が続いていてその先の話が聞きたい、というところでも、スクリーンが暗転し容赦なく終了となってしまう。そして、会場スタッフからの「ただいまの対話に答えはありません」といった一言があって終わる。

だから時には、「なんだかわからなかった」といった感想をもつ人がいるかもしれない。ただ、同じ回でもそんな人がいる一方、涙を流している人がいたりするという。

「ほぼ毎日、200回以上来ているという方がいらっしゃるんです。最初の頃は『なんでこんな回やねん。誰も何も語ってない』といった文句を書かれていたようなのですが、最近はスタッフに『おもしろくないと思う回も意味があることがわかってきたよ。閉幕までに300回めざしてる』と話されていたそうです」

対話が上手にできるのは"話せる人"より"聴く耳を持っている人"

河荑さんに聞いてみたかったのは、

「対話する二人は、ほんとうに初対面なんですか？」

スクリーン上の一人と会場から選ばれたもう一人は自己紹介も挨拶もなく、対話が突然始まる。それなのに、以前からの知り合いのように、なめらかに対話が続いていくのだ。

「はい、もちろん初対面です。スクリーン上の話者は、募集をしてワークショップを受けた約100名が交替に登場して、敬語を使わない、自己紹介をしない、テーマそのものを語らない、といった決まりごとに沿って対話を進めます。敬語を使わないのは敬語だと話がなかなか深くならないからなんですよ」

緊張してつい敬語になってしまう人もいるというが、確かに、こんな場合、敬語だと距離を作ってしまうのかもしれない。では対話が上手とはどんな人なのだろう。

「実際に万博が始まって回を重ねて感じているのですが、結局、対話が上手なのは聴く耳をもっている人。もちろん、経験値があってエピソードを持っている人は話はできますが、どれだけ饒舌に話せても、自分本位の語りでは"対話"ではないですよね。相手の言葉をどれだけ聞けるか、その奥に何が隠されているか見える人、そしてその後をつなぐ展開として言葉を出せる人、なんだと思います」

10分の対話で人生が変わることさえある、と河荑さん。

「『対話によって救われた』とおっしゃる方もいて、こんなこともありました。

朝早くから並んでいたのに暑さや疲れからかイライラして喧嘩してしまってこのパビリオンに来た、という方。選ばれて語っていくうちに、自分もこうだったらよかったのに、ということを客観視しはじめ、泣きながら話していらっしゃいました。

またある回では、お母さんとあまりよい関係ではなかったという看護師さんが、『亡くなったお母さんへいま言いたいことはある？』と聞かれて、『産んでくれてありがとう』と答えていたのが感動的でした。この対話がなければ、その言葉がこの世に生まれることはなかったでしょう。

その時の対話の相手は、戦場カメラマン。戦地でコーディネーターが目の前で殺されてしまってトラウマを抱えているという方です。そして、看護師さんから『あなたは？』と聞かれて『僕の場合は･･･』と言いかけたところで10分がたちそこで終わってしまいました。『答えはない』ので、そこからはみなさんの感じたものを通して人生という物語を紡いでいってほしいのです」

チャレンジだった"とれ高"がわからないパビリオン

こういったスタイルのパビリオンにするまでには、計画段階で反対意見もあったという。

「当然ですよね。老若男女にわかりやすいエンタテインメントではなく、『察してくださいね』という現代アートのようなパビリオンなので "とれ高"がわからない。来場者に渡していくものが担保できない、という中で、どういう形にすれば満足していただけるのか、5年ほどかけて考えてきました。全員がそれぞれ対話する、といった案も出たりしましたが結局、一対一の対話を皆が目撃するという形になりました」

作られた映像を流すだけではない、シナリオのないパビリオンというのはチャレンジだった。

「これは"河荑映画"だなと思っています。もともと"河荑映画"は、シナリオがあっても即興で俳優さんたちがセッションすることが多く、むしろそういったシーンのほうが作品のコアとなっている。それがこの対話でも起こって、ひとつの映画の形になっています。大きな賭でもありましたが、すごい可能性があると感じています」

ウクライナのキーウに住むカメラマンとつないで対話が行われた回もある。

「社会がいきなり変わるものではないけれど、私が伝えたいのは、戦争で武力行使する前に対話で世界を変えられるのでは、という提案です。

当事者同士が対話を重ねて"私の中のあなた、あなたの中の私"を交換し合えれば人類が争わなくてもすむのでは、と企画を始めたころから考え続けてきました。

このパビリオンが、対話を深めることでじわりじわりと人の心に伝わって、そこから世界を変えていくきっかけになっていくと信じています」

それぞれの人に"神回"があるはず、と河荑さん。テーマパークのような派手な演出はないけれど、自分の心と共鳴して完成する、そんなパビリオンの新しい魅力を感じた。