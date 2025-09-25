さくらもも、ベビーフェイス＆ダイナマイトボディの逸材 『ヤンジャン』で惜しげもなく大胆披露
アイドルグループ・Toi Toi Toiのさくらももが、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』43号（集英社）のセンターグラビアに登場している。
【写真】最強のダイナマイトボディを惜しげもなく披露したさくらもも
格闘家・朝倉未来×ABEMA×アソビシステム共同オーディション『Dark Idol』で選ばれた5人に、さくらももを加えた6人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」。今年4月にデビューを飾り、人気沸とう中。
今回のグラビアでは、キュートなベビーフェイスに抜群ボディを持つさくらが、最強のダイナマイトボディを惜しげもなく大胆披露。セクシー＆キュートなグラビアとなっている。
なお、表紙＆巻頭グラビアには『ギャルコン25』のファイナリスト8人が登場。巻末グラビアには清野咲奈、特別付録小冊子には冴木柚葉が登場する。
