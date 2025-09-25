今年3月末にフジテレビを退社し、フリーとして活動する西岡孝洋アナウンサーが、25日までに更新されたYouTube「PIVOT公式チャンネル」にゲスト出演。今年7月にファイナンシャル・プランナー1級に合格したことを報告して話題となったが、他にも多くの資格を取得していることを明かした。

西岡アナは1998年にフジテレビに入社。「すぽると！」MCやスポーツ実況などで活躍した。今年3月に退社を発表。7月には自身のSNSを通じてファイナンシャル・プランナー1級に合格したことを報告した。

2014年のW杯ブラジル大会では、ブラジルとクロアチアの開幕戦の実況を担当。しかし「自分の中では結構苦しくて、いろんなこと悩んでいた」と当時を回想し、「資格の勉強が視野に入ってくるんですよね。自分の中に新しい負荷をかけなきゃいけないんだろうなって思ったんですね。そんな中で1つ思いついたのが、宅建という資格を取りたい」と、資格取得に向けて勉強を始めた時期でもあったことを明かした。

その後、見事に宅地建物取引士の資格試験に合格。その他にも行政書士、ファイナンシャル・プライナー3、2、1級、世界遺産検定2、1級、ITパスポート、知的財産管理技能検定2級に合格。「8つの資格は直近4年で取得しました」と明かしていた。