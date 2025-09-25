CBC特別論説委員の石塚元章氏が、25日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したと報じられた群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、会見で謝罪した上で「男女関係」は否定したことについて、私見を述べた。

番組では、小川市長が24日に開いた会見で、男性とのホテル訪問は認めた上で、あくまで打ち合わせだったと釈明し、「飲食店やカラオケボックスでは周りの目があり、具体的な会話が制限される」などと語った様子が映された。

MC石井亮次が「潔く認めた方が、今後のためにも、この方のためにもなる」と感想を漏らすと、コメントを求められた石塚氏は「もし怪しいことがあるなら、認めちゃった方がいい」とした上で「もし百歩譲って、というか、一万歩ぐらい譲らないと立場に立ちにくいけど」としながらも、小川市長の立場を想像。「ひとつだけ言えるのは、この人、市長選に（昨年）初めて当選したんですけど、現職を落としているんですよ。保守系の人が支持していた、ずっと3期ぐらいやっていた人を落選させて、え？小川さん勝っちゃったんだ、という勝ち方で勝った。そうすると、一万歩ぐらい譲って言うと、敵は多いと思う」と、小川市長が自民、公明両党推薦の候補に大差をつけて初当選した背景を指摘した。

石塚氏はその上で「一緒に会っていた男性職員がすごく気になるんだけど、例えばそういう時にすごく参謀役になるような人で、前の落とされた市長との関係性とか、そういうのがあったとすると、本当に一緒にいるところを見られたくない」と推察。「それでもラブホテルはいかがなものかと僕は思いますけど、そういうことがあったかなかったか、選挙の時の状況とか、相手の男性職員ってどういう立場の人かとか、ちょっと気になるところではあります」と語った。

小川市長の「ホテル密会」はニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。「前橋・42歳女性市長が“連日ラブホ”昼も夜も土曜日もお盆も…お気に入りは“ロードサイドラブホ” お相手は部下の既婚・市幹部 公用車を使って合流、男性の車に乗り換えて…」などの見出しで報道。9月10日に群馬県内で「記録的短時間大雨情報」が出た日もホテルに行ったと報じた。移動に公用車を使ったケースもあったという。小川市長は未婚で、男性が妻帯者であることは認識していたとした。小川市長は24日、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。