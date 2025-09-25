事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が25日までにX（旧ツイッター）を更新。「撮り鉄」のマナーの悪化による苦情から、長野県上田市のしなの鉄道が9月から、同社の運行する「115系」の電車の運行予定の発表を取りやめたとする報道を引用し「もはや迷惑撮り鉄超えて犯罪者かと」とポストした。

報道によると、8月に一部撮影者が無断で住宅の敷地内に侵入し、庭先の木を伐採する事案が発生し、住民から苦情が入っていたという。

猪狩は「もはや迷惑撮り鉄超えて犯罪者かと」とポスト。「いつか迷惑撮り鉄が電車に撥ねられる重大事故とか引き起こしそうで怖いです」と心配し「マナーを守らない人のせいでイベントが中止になるなんて、マナーを守ってる人が可哀想です」とつづった。

このポストにXには、「撮り鉄のフリした犯罪者予備軍ですね これは本当に好きな人はこんな事はしないですね。本当に迷惑ですねこれは」などの反応が寄せられた。鉄道の撮影をしているという一般ユーザーからも「不法侵入と器物損壊でどう考えても犯罪です。許可を得て撮影したり、他人に迷惑を掛けないように譲り合って撮影しなければ、鉄オタ失格です。私もSLとかスカレンジが好きで撮影してますが、いずれも譲り合って撮影しています」とのコメントがあった。