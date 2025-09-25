「シロクマ？」いえいえ違いますよ「ぬいぐるみかと思った！」「神々しさすらある…」なんの犬種なの？
「あまりにもシロクマすぎる犬」
こんなポストをされたのは、マダガスカル原産の犬種である、コトンドテュレアール専門ブリーダー（@mohudog）さん。
真っ白でふわふわな毛並みで、まるでシロクマのように見える犬さんの姿が大きな話題を呼びました。
「ぬいぐるみかと思った！」
「ホワイトベア感がすごい🐻❄️」
「可愛すぎて抱きしめたい」
「神々しさすらある…」
投稿には、さまざまな声が寄せられました。犬さんのお名前はソワレくん。男の子です。陽気で明るく人に対してとても従順な性格だといいます。ポストをされたコトンドテュレアール専門ブリーダーさんにお話を伺いました。
ーー「シロクマすぎる」姿は、やはり丁寧なお手入れが必要なのですね？
「毎日のブラッシングはマストです。目元は広めに残しておくとぬいぐるみ感が増します🐻❄️」
ーー写真を撮影された時は？
「カット後の写真です！」
ーーソワレくんが特に『シロクマっぽい！』と感じる時は？
「カット中眠ってる時が動物園にいるシロクマっぽい雰囲気がしてほっこりします」
ーーソワレちゃんと一緒に暮らし始めたのは？
「ドッグショーの動画でたまたま見たこの犬種に一目惚れし海外からやってきてくれました」
ーー今回のポストが大きな反響を呼びました。
「たくさんの方に見て頂きとても嬉しいです」
コトンドテュレアール専門ブリーダーさんは「日本には数頭しかいないのでもっともっとこの犬種のことを皆さんに知って欲しいというのが私の願いであります」と話してくれました。
シロクマのように見えるその愛らしい姿は、多くの人の心を癒やし、日本ではまだ珍しい犬種への関心も高まった投稿でした。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）