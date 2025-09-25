9月26日、Apple 銀座がリニューアルオープンすることが発表された。ここでは、先んじて24日に行われた先行内覧会の様子をレポートする。

（関連：【画像】リニューアルされたApple 銀座の内装）

Apple 銀座は日本で最初の、そして米国以外では初めて開店したAppleの直営店である。今回のリニューアルでは大きな改装が行われ、フラッグシップ（旗艦店）としての役割はそのままに、以前の姿とは全く異なる店舗として生まれ変わった。ショップフロアは1Fから4Fにあり、Apple Vision Proの体験ブースやGenius Barなど、フロアによって様々なサービスを提供する。

1FではiPhoneとサプライを主に取り扱う。すべてのiPhoneが展示されており、開放感のあるスペースで製品を手にとって試すことができる。

2Fではノート型Mac・Apple Watch・iPad・AirPodsなどが展示されている。また、WEBサイト上で購入した製品の店頭受取ができるピックアップカウンターもあり、これは東京ではApple 銀座に初めて設置されたとのことだ。

3Fにはデスクトップ型のMac、そしてApple Vision Proを体験できるコーナーが設けられた。「Today at Apple」のセッションもこのフロアで開催される。

そして4Fには、技術サポートサービスを行うGenius Barが大きくスペースを取って設置されている。

内覧会ではApple 東京セントラルのマーケットリーダーである牧野ロドリゲス有里氏によって、リニューアルにあたってのコンセプトが詳細に語られた。

「Appleのビジョンは、テクノロジーを通じて人々の暮らしを豊かにすることです。このストアも、まさにこの理念に基づいて作られています。最新のiPhone 17のラインアップやiPhone Airの体験、『Today at Apple』への参加など、どの目的で来店していても、チームメンバーが全力でサポートいたします。

Apple 銀座は地域・環境・体験を重視して1から再構築されました。建物は二重構造のガラスの壁で囲まれており、太陽の光に合わせて並行するルーパーが設けられています。これによって、日射熱や眩しい光を抑えながらも、柔らかく自然な光が店内を満たし、美しいディスプレイを快適に体験いただけます。

全てのAppleの施設と同様、100%再生可能エネルギーで運営され、カーボンニュートラルを達成しています。このストアは製品と人、そして街との繋がりを生む空間として設計されました。訪れていただける全てのお客様、そしてこの空間を日々支えるチームメンバーへの私達の感謝の気持ちが込められております。

建物の構造も大胆に見直しました。建物のコアを片側に寄せることで全ての階で3方向から自然光が流れ込む設計になっています。夜になると、ガラス張りのエレベーターが優しく灯り、その様子は外からもご覧いただけます」

Apple 銀座ではNumber_iのデジタルシングル『未確認領域』をフィーチャーした、Today at Appleの特別セッションを先行体験できる。ここではNumber_iの楽曲を空間オーディオにて楽しむ方法を学べるほか、Apple Vision Proのデモに申し込めば、ミュージックビデオの制作シーンの映像が楽しめる。

リニューアルしたApple 銀座は26日朝10時に開店する。Appleではおなじみのノベルティ配布も行われる。ノベルティはマグネット式のピンバッジ・トートバッグ・コースターのセットで、数量限定とのこと。

（文＝白石倖介）