フリーアナの鷲見玲奈がウルトラ怪獣たちと笑顔で記念写真 「もう連れて帰りたいくらい可愛かった」
フリーアナウンサーの鷲見玲奈が自身のインスタグラムを更新。可愛らしくデフォルメされた「ウルトラ怪獣」たちと撮った写真を投稿した。
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
思わず「かんわいいーー！！！！！！」と叫ぶ鷲見。この写真は25日に開幕した「日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP」の会場となるイーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）のクラブハウスで撮影したもの。ゴルフ場では大会名の通りウルトラマンをはじめ「ウルトラシリーズ」に登場してきた怪獣たちが選手やギャラリーをお出迎え。巨大な人形もあれば、リアルなものから可愛らしいものまで様々だ。「ダダ推しだったけど、ピグモンとカネゴンも可愛いではないか！ もう連れて帰りたいくらい可愛かった」と、鷲見は大喜びだった。写真を見たファンからも「可愛い過ぎる〜」「これならお家にいて欲しい」「鷲見さんが一番可愛いです」など、たくさんのコメントが寄せられていた。ちなみに真っ赤なワンピースはウルトラマンをイメージして選んだもの。この日はプロアマ大会への参加ではなく、表彰式の司会を務めたことを後の投稿で明かしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
三浦桃香 vs バルタン星人、ゴルフ場で対決も顔を掴まれ大苦戦 「ウルトラマン助けてくんないの」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
愛知県といえばここ！ 青木瀬令奈は今年も行きつけの店で「たんしゃぶ」を堪能 安田祐香姉妹らと「最高の時間」
セキ・ユウティンの妹ユウリが中国ツアーで逆転を許し2位タイに 悔しさをにじませつつも「自分を信じ続ければ、必ず成功できます!!」
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
思わず「かんわいいーー！！！！！！」と叫ぶ鷲見。この写真は25日に開幕した「日本プロゴルフシニア選手権 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP」の会場となるイーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）のクラブハウスで撮影したもの。ゴルフ場では大会名の通りウルトラマンをはじめ「ウルトラシリーズ」に登場してきた怪獣たちが選手やギャラリーをお出迎え。巨大な人形もあれば、リアルなものから可愛らしいものまで様々だ。「ダダ推しだったけど、ピグモンとカネゴンも可愛いではないか！ もう連れて帰りたいくらい可愛かった」と、鷲見は大喜びだった。写真を見たファンからも「可愛い過ぎる〜」「これならお家にいて欲しい」「鷲見さんが一番可愛いです」など、たくさんのコメントが寄せられていた。ちなみに真っ赤なワンピースはウルトラマンをイメージして選んだもの。この日はプロアマ大会への参加ではなく、表彰式の司会を務めたことを後の投稿で明かしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
三浦桃香 vs バルタン星人、ゴルフ場で対決も顔を掴まれ大苦戦 「ウルトラマン助けてくんないの」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
愛知県といえばここ！ 青木瀬令奈は今年も行きつけの店で「たんしゃぶ」を堪能 安田祐香姉妹らと「最高の時間」
セキ・ユウティンの妹ユウリが中国ツアーで逆転を許し2位タイに 悔しさをにじませつつも「自分を信じ続ければ、必ず成功できます!!」