北海道恵庭市の国道で９月２５日朝、あわせて９台の車が衝突しました。



このうち１台の車の運転手が現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査していますが、警察はその後、何らかの事情を知っているとみられる男性から事情を聞いていて、事件との関連を調べています。



車の間をすり抜ける１台の車。



衝突する直前とみられ、かなりのスピードが出ているようにもみえます。





恵庭市上山口の国道３６号であわせて車９台が衝突しました。複数の事故車両で３車線の道路が塞がっています。（被害者）「突然衝撃。すごいスピードですり抜けて走っていった。次から次へとぶつかって。茶色の車から人が降りて向こうに走っていった。すごい勢いで走っていった、慌てていて」こちらが次々に車に衝突したとみられる車です。警察によりますと、運転手は車を残したまま現場から逃走したということです。現場は道の駅「道と川の駅 花ロードえにわ」に近い国道３６号で、札幌方面から千歳方面に向かう車線で発生しました。通報があったのは午前９時２０分。「２～３回車体をあてられた」自衛隊の車両を含むあわせて９台が衝突して、このうち５０代の女性など２人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別条はありません。警察はひき逃げ事件として捜査していますが、警察はその後、何らかの事情を知っているとみられる男性から事情を聞いていて事件との関連を調べています。

【現場の状況】

改めて現場の状況です。



場所は恵庭市の上山口の国道３６号です。



札幌方面から千歳方面に向かう車線で車が複数の車に衝突し、あわせて９台が巻き込まれました。



その後、事故を起こした車の運転手は現場から逃走していますが、警察はその後、何らかの事情を知っているとみられる男性から事情を聞いていて、事件との関連を調べています。